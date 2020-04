Karibik oder Ketsch? – Anglersee eben

Ketsch.„Ist dieses Bild in der Karibik oder in Ketsch am Anglersee entstanden“, fragt Walter Benesch. Ja, lieber Leser aus der Enderlegemeinde, zunächst Danke für die Zusendung des super Fotos. Und dann behaupten wir doch glatt, dass solche Farben natürlich nur in der Karibik festgehalten werden können – und liegen freilich komplett falsch. Zumal das Anglerheim, rechts im Bild gerade noch angedeutet, die wahre Örtlichkeit verrät.

Es mögen schwierige Zeiten aufgrund der Corona-Krise sein – keine Frage. Und so braucht es manchmal Ablenkung und Zerstreuung. Die Ausgangsbeschränkungen lassen nicht alles dafür zu. Dennoch bietet sich genug Raum, um auf andere Gedanken zu kommen. Die Heimat, die Idylle vor Ort, weiß man plötzlich wieder zu schätzen. Oder man lernt sie ganz neu kennen und verliebt sich vielleicht von Neuem in einen Ort, den man eh schon immer gern hatte.

Um über alles Mögliche zu sinnieren, erst recht bei derartiger Farbgebung, ist eine Umrundung des Anglersees eine gute Wahl. mab

