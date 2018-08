Anzeige

KETSCH.Freitagabend beim Backfischfest, das heißt karibische Rhythmen, besten Rock und Kollektivrap im vollen Zelt. Die Formation „Me and the Heat“ steht für Abwechslung und mitreißenden Sound gleich in welcher Konstellation, die durchweg Ausnahmemusiker auf die Bühne bringt. Immer gerät der Auftritt zu einer Explosion der Töne, extremer Spiellaune und zur Megaparty.

Der immer noch dümpelnden Hitze geschuldet war auch, dass es bei den europaweit bekannten Musikern während der ersten Sets noch Platz im Zelt gab. Wer schon da war, wurde sofort von den Bänken geholt. „A la la la la long“ tönte es von der Bühne und alle sangen mit.

Den Bass herausgefordert

On Stage sind Cornelius Wurth an der Gitarre, Giovanni Emanuele am Schlagzeug und Dietrich Bechtel, der Mann, der den Bass in mehreren Soli herausforderte, dass es eine Freude war. Dazu kam Lana Keys am Keyboard, die neben dem ausgewogenen Klangteppich auch ihre Stimme ins Geschehen einwebte. Ganz vorne in Sachen gute Laune rangierten Marvin Dallaway und Hardy Appich mit ihrem unvergleichlichen Trompetensound sowie als Sänger.