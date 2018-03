Anzeige

Ketsch.Die Neurottschule wurde einst auch liebevoll „Fuchsbau“ genannt. Karl Fuchs war dort ab 1966 insgesamt 20 Jahre lang Schulleiter. Als leidenschaftlichen Lehrer haben ihn viele in der Enderlegemeinde kennengelernt – nun ist der Pädagoge im Alter von 92 Jahren gestorben.

Karl Fuchs hat sich aber nicht nur durch das Amt als Rektor der damals neu erbauten Neurottschule um die Gemeinde verdient gemacht. Er hat viele Spuren in seiner Wahlheimat hinterlassen. Das Theater war ihm eine Herzensangelegenheit. 1950 lernte er seine spätere Ehefrau Else bei der Aufführung des Volksdramas „Enderle von Ketsch“ kennen. 1970 und 1989 führte er Regie bei den Inszenierungen und schlüpfte 1989 in die Rolle des Kurfürsten. „68 Proben hatte ich angesetzt, mit 118 Personen. Das war viel Arbeit, aber eine tolle Sache“, erzählte er an seinem 90. Geburtstag. Eine weitere Passion war für Karl Fuchs die Heimatforschung. Über seinen Geburtsort – er wurde in Roßwald, einem Örtchen mit 1000 Einwohnern im Kreis Jägerndorf im Sudetenland geboren – hat er ein Buch verfasst.

Kriegsgefangenschaft prägend

Nach einem Fronteinsatz im Zweiten Weltkrieg kam er in russische Gefangenschaft. Prägend für sein ganzes Leben wurden dabei die Kälte bei Temperaturen bis minus 43 Grad, der Hunger und Krankheiten, die, wie er zu berichten wusste, an der Tagesordnung gewesen seien. 1948 kehrte Fuchs endlich heim. Seine Eltern hatten sich nach der Vertreibung aus dem Sudetenland in Ketsch niedergelassen.