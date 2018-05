Anzeige

Ketsch/Hockenheim.Die beiden Chöre „Cantiamo“ aus Ketsch und der Jugendchor der Musikschule Hockenheim „Vocal Offspring“ führen am Sonntag, 24. Juni, um 19 Uhr „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel in der katholischen Kirche St. Sebastian in Auszügen auf. Der Vorverkauf hat begonnen.

Als Solisten wirken international bekannte Künstler mit: Miriam Burkhardt (Sopran), Matthias Lucht (Alt), Sebastian Hübner (Tenor) und Markus Lemke (Bass). Das Ensemble „Operone“ wird als Barockorchester unter der Leitung von Philipp Schädel mit dabei sein. zg