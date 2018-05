Anzeige

Ketsch.Zum Maifest gehört der verkaufsoffene Sonntag – schließlich ist es der Nachfolger des Straßenfestes, wie es bis 2005 in der Schwetzinger Straße gefeiert wurde, ehe es in die Bahnhofsanlage und schließlich ab 2011 ins Bruchgelände ging. Nun wird zum Maifest, dieses Jahr mit neuem Konzept (wir berichteten mehrfach), am morgigen Freitag und Samstag geladen und der Sonntag ist kein „Maifest-Tag“ mehr. Das Maifest-Wochenende ist für den Wohnmarkt Keilbach aber Anlass genug, um zum verkaufsoffenen Sonntag in die Hockenheimer Straße 159 einzuladen.

„Wir werden eine Kochvorführung mit Induktionskochfeld und Dampfgarer haben“, sagt Geschäftsführerin Daniela Blaschko. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr kann man sich den Wohntrends widmen und Neuheiten in der Küche erkunden. Wem die vielen Vorzüge des Thermomix noch nicht geläufig sind, hat am Sonntag bei einer Produkt-Präsentation die Möglichkeit, in die Welt der Küchenmaschine einzutauchen.

Gutscheine für Möbel und Küchen

Wie Daniela Blaschko erklärt, dürften sich Besucher auf Boutique-Aktionen für diverse Wohnaccessoires im Haus freuen, ferner auf Gutschein-Gelegenheiten für Möbel und Küchen. Auch für induktionsfähige, aufwendig hergestellte Woll-Pfannen hat sich der Wohnmarkt etwas einfallen lassen. „Und die Aktion zu den Grills läuft natürlich weiter. Wer einen ,Genesis’ kauft, bekommt einen ,iGrill’ und ein Barbecue-Kochbuch geschenkt dazu – beides zusammen im Wert von 149 Euro“, berichtet Daniela Blaschko über die guten Stücke aus dem Hause Weber. Im Außenbereich gibt es Kaffee und Kuchen. Das Kaffeemobil von „EKG Coffee“ aus Hockenheim macht in Ketsch Halt. Und wer will, bekommt auch einen „Hugo“.