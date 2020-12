Kein Jingle bellt

Hallo ihr Zweibeiner,

hallo liebe Leser,

in den vergangenen Tagen ist bei uns alles anders. Aber mal so richtig. Angefangen hat es, als mein Hundekörbchen an eine andere Stelle im Raum gestellt wurde, weil – ihr ahnt sicher – jetzt auch bei uns so ein beleuchteter Baum mit allerlei Glitzerzeug im Wohnzimmer steht, an den ich natürlich auch nicht pinkle (hab ich ja mittlerweile kapiert, ich berichtete). Doch den neuen Platz vom Hundekörbchen ignoriere ich nun erst mal gewissenhaft und lege mich stattdessen direkt unter den Baum.

Mir doch egal, ich war zuerst da. Es ist mein Revier. In der Küche backen sie ständig irgendwelchen Süßkram, weil, so mein Herrchen, Selbstgebackenes ja so viel besser schmeckt. Ha, und was krieg ich? Immer noch die gleichen Hundekekse aus dem Tiermarkt – von wegen selbst gebacken, Da sag ich nur: Macht doch mal Hundekekse. Aber ich will nicht meckern, denn eigentlich steh ich sowieso mehr auf Deftiges. So ein kleines Stückchen stinkiger Käse ist mir tausendmal lieber als ein Hundekeks.

Komische Musik läuft seit Neuestem auch bei uns. Für mich hört sich das alles irgendwie gleich an, wobei neulich so ein Radiomann was von „Jingle Bells“ erzählte. Aber dann hat keiner gebellt. Nur so ein „Klingklang-Singsang“, und da kam nicht ein Hund vor – dann hab ich eben gebellt, wäre doch gelacht.

Ich bin gespannt, was dieses Weihnachten noch bringt. Seit heute früh legt mein Herrchen nun bunte Päckchen unter den Baum, jetzt muss ich meinen Platz zusätzlich verteidigen. Aktuell schnuppere ich an den Päckchen, aber später, wenn keiner schaut, werde ich mal testen, wie stabil der Krempel ist. Dieses Weihnachten ist seltsam. Man muss aufpassen: Ruckzuck steht das eigene Bett woanders, weil da jetzt ein Baum steht – verstehe einer die Menschen! Frohe Weihnachten.

Euer Marley csc

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.12.2020