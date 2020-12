Keine oder milde Symptome

Ketsch.Im Avendi Alten- und Pflegeheim in der Parkstraße sind bislang keine weiteren Corona-Infizierten hinzugekommen, teilt eine Sprecherin auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Aktuell seien elf Personen betroffen, darunter neun Bewohner und zwei Mitarbeiter (wir berichteten). Allerdings führe das Gesundheitsamt weitere Testungen des gesamten Wohnbereichs durch. Die Ergebnisse stünden derweil noch aus.

Glücklicherweise weisen die betroffenen Personen keine oder nur milde Symptome auf, wie die Sprecherin der avendi Senioren Service GmbH informiert. Über mögliche Ansteckungswege, welche Mitarbeiter, Besucher oder Bewohner als Überträger in Frage komme, verschaffe man sich gemeinsam mit den Behörden einen Überblick und sei damit beschäftigt, alle Kontakte nachzuvollziehen. Die Mitarbeiter des Wohnbereichs seien negativ getestet worden.

Fest zugeteilte Mitarbeiter

Betroffen von den Infektionen sei der so genannte Wohnbereich Hohwiese. Dieser sei in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt sofort als Quarantänestation eingerichtet worden. Die Bewohner befänden sich in Zimmerquarantäne, so die Sprecherin. Zwei positiv getestete Mitarbeiter – aus dem Reinigungsteam – sowie Mitarbeiter, die in Kontakt mit den infizierten Personen gestanden hätten, befänden sich in häuslicher Quarantäne. Der Wohnbereich werde ausschließlich von fest zugeteilten Mitarbeitern versorgt. Sämtliche Materialien und Räumlichkeiten seien sofort desinfiziert worden, so die Sprecherin.

Avendi betreibt 21 Einrichtungen für stationäre Pflege und Service-Wohnen sowie fünf ambulante Pflege- und Betreuungsdienste in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. mab

