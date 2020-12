Kerzen zaubern besondere Atmosphäre

Ketsch.Zum Brauchtum in der katholischen Kirche gehören die Rorategottesdienste, die im Advent gefeiert werden. Bei diesen Gottesdiensten, die in den lediglich durch Kerzen erhellten Kirchen oft in den frühen Morgenstunden stattfinden, wird die Gottesmutter Maria besonders geehrt. Rorate ist das erste Wort des Verses Jesaja 45,8, mit dem jeder dieser besonderen Gottesdienste beginnt. Bereits in sehr früher Zeit wurden Rorateämter gefeiert, in Bayern sind diese seit dem Ende des 15. Jahrhunderts nachzuweisen.

In diesem Jahr ist wegen Corona vieles anders und die Kirchengemeinde geht im Advent neue Wege. So finden die Rorategottesdienste mit ihrer besonderen Atmosphäre jeweils dienstags um 18 Uhr in der Kirche St. Sebastian in Ketsch statt. Wie die katholische Kirchengemeinde weiter informiert, sei zudem mittwochs um 19 Uhr in die Schutzengelkirche nach Brühl zur beliebten ökumenischen Adventsandacht eingeladen.

Kleine Überraschungstütchen

Die Adventszeit ist für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres. Lichterglanz und Glühweinduft und an den Adventssonntagen gemütlich über einen Weihnachtsmarkt zu schlendern, gehört für viele einfach dazu. Die liebgewonnenen Traditionen fallen heuer anders aus – und die Hauptamtlichen der Kirchengemeinde Brühl-Ketsch haben sich daher Gedanken gemacht, wie die Vorbereitungszeit auf Weihnachten gerade unter diesen Umständen doch zu etwas ganz Besonderen werden könnte.

Zu adventlichen Spaziergängen an den vier Adventssonntagen wird in die Kirchen eingeladen. Jeweils von 14 bis 17 Uhr warten in allen Gotteshäusern der Seelsorgeeinheit kleine Überraschungstütchen, die kostenlos mitgenommen werden dürfen. Ohne zu viel verraten zu wollen – für Leib und Seele ist etwas dabei. Auch online wird die Kirche in Brühl und Ketsch aktiv sein. An den vier Adventssonntagen, an Weihnachten und zu Neujahr wird es wieder geistliche Impulse der Seelsorger geben. csc/zg

Info: Die Videos gibt es über erwin.bertsch@kath-bruehl-ketsch.de oder unter www. kath-bruehl-ketsch.de.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 03.12.2020