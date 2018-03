Anzeige

Wer sich in der Metropolregion oder auch darüber hinaus schon mal verfahren hat, musste sich sicher schon den Spruch „Ketsch – Brühl – Antwerpen” anhören und kennt ihn somit aus eigener leidvoller Erfahrung. Nicht jede(r) weiß aber, wo diese für eine Irrweg-Route stehende Umschreibung ihren Namen hat und von der Bahnstrecke „Ketsch – Brühl – An den Werften” stammt. Die Großherzoglich Badische Staatseisenbahnen hatten damals an der Schiffsbauwerft von Schütte-Lanz in Brühl einen eigenen Haltepunkt eingerichtet und diesen am 30. September 1905 feierlich eröffnet. 1909 gründeten der Schiffsbauingenieur Johann Schütte und der luftfahrtbegeisterte Mannheimer Unternehmer Heinrich Lanz die Firma „Luftschiffbau Schütte Lanz OHG” auf der Gemarkung Seckenheim/Rheinau. Zwölf Minuten dauerte die Fahrt vom Haltepunkt „an den Werften“ bis auf die Rheinau.

Bis heute sind drei der im Jahr 1916 erbauten ehemaligen riesigen Werkshallen vorhanden, in denen bis 1919 die Luftschiffe gebaut wurden. Von der vorletzten Jahrhundertwende bis zur Katastrophe der „Hindenburg” 1937 waren Luftschiffe für die Entwicklung der Luftfahrt von großer Bedeutung. Bis zum ersten Weltkrieg 1914 konkurrierten die drei Typen Parseval, Zeppelin und Schütte-Lanz um die Anerkennung der Öffentlichkeit und des Militärs. Technisch setzte sich Schütte-Lanz durch und prägte den Bau der Zeppeline in Friedrichshafen. Nach dem Ersten Weltkrieg mussten die Anlagen zum Luftschiffbau auf der Werft abgebrochen werden. Die Firma spezialisierte sich schließlich sehr erfolgreich auf die Produktion von Sperrholzplatten. Die seit langem leer stehenden Hallen warten auf eine weitere Verwendung.

Zum 25. September 1966 wurde die Strecke trotz Protesten der Firma Schütte-Lanz und der beiden Gemeinden stillgelegt. Eine Busverbindung vom Hauptbahnhof Mannheim nach Brühl und Ketsch wird ab Sommerfahrplan noch in der Einzelankündigung im Juni 2018 angegeben. Eine Haltestelle „Antwerpen“ an den verwaisten Hallen gibt es freilich nicht mehr.