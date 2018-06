Anzeige

Ketsch.Sehr zufrieden zeigten sich die Aktiven der Lokalen Agenda 21, als sie in der jüngsten Sitzung die Einweihung des Karl-Ludwig-See-Themenweges resümierten. Viele Geladene seien gekommen, viele Bürger und auch Gemeinderatsmitglieder hätten sich auf den Weg gemacht, um die Informationstafeln zu begutachten. „Wir haben uns sehr gefreut, dass die Begleitbroschüre hervorragend angenommen wurde“, so Sprecher Gernot de Mür. Wer noch keine erhalten hat, kann diese für den Preis von zwei Euro an der Pforte des Rathauses erhalten.

Die nächsten Wochen wollen die Agendamitglieder das schöne Wetter nutzen, um die einzelnen Pfosten der Ständer noch mit einer Abdeckung zu versorgen und sie so vor schlechtem Wetter zu schützen.

Das nächste Projekt, dem sich die Gruppe widmen möchte, hatte sie bereits vor einiger Zeit angestoßen. „Ketsch fährt fair“ soll nun in die Realisierungsphase gehen. Basis für die Planungen, so die Gruppe, seien der Ketscher Nachhaltigkeitsbericht und die darin enthaltenen Themen wie Anzahl der Fahrzeuge und Unfälle. Eine Verkehrszählung könne helfen, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Grundsätzlich aber gehe es um das partnerschaftliche Verhalten der Verkehrsteilnehmer und die Rücksichtnahme aller, die zu höherer Lebensqualität führen kann. Man wolle Gespräche mit dem Ordnungsamt führen, dann die Gestaltung von Plakaten erörtern.