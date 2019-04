„Ketsch is da schäänschde Platz inn da ganze Kurpalz“

KETSCH.Mit Bildern und Reimen des alten Ketsch schwelgten die Senioren beim Altennachmittag in schönen Erinnerungen. Dafür ließ Fotograf Peter Scholz aus seinem Archiv ein Stück Geschichte Revue passieren, und Gerd Blem steuerte Gereimtes im Dialekt dazu bei.

Scholz startete den Streifzug mit einer Luftaufnahme der Kirche St. Sebastian von 1965, verwies auf das Rathaus gegenüber mit der Gemeindewaage, wo früher Tabak und Vieh gewogen wurden. Unweit davon luden die Gasthäuser Wilder Mann und Enderle zur Einkehr ein, und auf dem Anwesen Schnepf war einst die Post. Gerd Blem meinte dazu: „Foo isch von Schwetzinge iwwa die Brigg widda noch Ketsch, was fa ä Gligg, seh ich von Weidem schunn die Käisch. Kähnd singe, wie ä jungi Läisch.“ Schließlich ist für ihn „Ketsch da schäänschde Platz inn da ganze Kurpalz.“

Weiter führte der Blick die Schwetzinger Straße entlang zum ehemaligen Café Breuner, der Volksbank und Drogerie Mitsch. Eine Aufnahme von 1904 zeigte die Vorgängerkirche von 1787, die später durch die Kirche St. Sebastian ersetzt wurde. Ein Ausflugsbus parkte davor, und auch die Straßenbahn in Richtung Schwetzingen war zu sehen. In der alten Kinderschule waren neben der Nähschule auch katholische Krankenschwestern mit der beliebten „Wiedersehen“-Schwester untergebracht. Blem: „Doo henn sisch oo mol Kinna gschdridde, unn ab unn zu hod oons gelinde. Da Bodde, der woo ziemlich hadd – glei hod ma in Kwedschekuuche kadd.“

Sandsteine aus der alten Kirche

Am „Scharfe Eck“ war früher ein Fuhrunternehmen untergebracht, dann das Gasthaus „Zum Bahnhof“. Ab 1952 wurde es das Gasthaus „Scharfes Eck” von Karl Beck. Beim Abriss 1977 fand man im Fundament Sandsteine aus der alten Kirche St. Sebastian von 1904. „Die Pilsklaus, Leid was soll ich sooche, do dreibd mas Dräne in die Ooche. Schood, dasses die heid nimmt gibt. Was henn ma doof viel Bier gekibbd“, erinnerte sich Gerd Blem vor dem Adler-Anwesen.

Bilder von allen Seiten des ehemaligen Bahnhofs schafften etwas Wehmut unter den Zuschauern. Der letzte Zug fuhr am 23. September 1966, bevor das Gebäude 1973 abgerissen wurde. Gerd Blem ging damals vom Bahnhof aus gegenüber in die Leihbücherei Schmeißer. „Heid bringe die Leid da Tippschei hie, gewunne hän die meischde nie. Unn noch die Zeidung midgenumme, schunschd misse ma jo zwoomol kumme.“

Planschbecken mit „Spuckfisch“

Peter Scholz zeigte auch die Rheinhalle aus den Anfangsjahren, wo sich Kinder und Erwachsene mangels Badanlagen ausgelassen im Planschbecken mit dem „Spuckfisch” tummelten. Die Altrheinbrücke war in allen Bauarten, vom einfachen Holzsteg bis zum heutigen Massivbau, zu sehen. Auch der Enderlebrunnen und die Enderlestatue mit ihrer Geschichte gehörten zu der unterhaltsamen Bilderschau.

