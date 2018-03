Anzeige

Ketsch.Die Senioren schwelgten beim Altennachmittag im Haus der Begegnung in Erinnerungen. Peter Scholz hatte aus seinem Archiv eine Bilderschau zusammengestellt und ließ ein Stück Geschichte der Schwetzinger Straße aus den Jahren 1950 bis 1970 Revue passieren.

Er startete den Streifzug am Rathaus bei der Gemeindewaage, wo Tabak und Vieh gewogen wurden. Auf dem Anwesen Schnepf unterhielt Sebastian Schnepf von 1880 bis 1926 die Postagentur. Später war die Post auch in der Gutenbergstraße 12, im Scharfen Eck und im Anemonenweg untergebracht. Das „Café und Bäckerei Breuner“ weilte in Hausnummer 10.

In Hausnummer 3 die Spar- und Darlehenskasse/Volksbank, 1902 gegründet als Ländlicher Kreditverein Ketsch und 1925 in Spar- und Darlehenskasse – ab 1973 in Volksbank umbenannt. Das Haus Röthlein in Hausnummer 5 ist 1907 gebaut worden. Franz Montag war nicht nur Friseur und Rasierer, sondern auch Arzt der kleinen Leute. Er renkte Gelenke ein und zog sogar Zähne. Im Obergeschoss arbeitete Schneider Wilhelm Röthlein, der mit Helene Montag, Tochter von Franz Montag, verheiratet war. Maria Eppel (Öl-Marie) betrieb eine Reinigung, bevor sich hier das Reisebüro Oppermann einzog. Im Haus Sessler (Nummer 7) erinnerte Scholz an die Tankstelle im Hof, davor war hier sogar ein Schulsaal.