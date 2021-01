Ketscher Backfischfest für August fest im Visier

Ketsch.Ein Jahr ist es es nun her, seit Manfred Fritscher sein Amt als Geschäftsführer der Backfischfest GmbH übernommen hat und gemeinsam mit Claus Heim und Günter Perner nun die Geschicke rund um eines der größten Volksfeste der Kurpfalz leitet. Diese organisatorische Tätigkeit hat der seit 1979 in Ketsch lebende begeisterte Angler gerne übernommen.

Seit 1990, dem Jahr in dem Fritscher Mitglied beim ASV 1928 wurde, widmet er viel Zeit und Herzblut der Organisation des Backfischfests - viele Jahre stand die beliebte Weinlaube unter seiner Regie. „Wenn ich zurückblicke, dann waren ungefähr um diese Zeit im vergangenen Jahr soweit alle Verträge und Genehmigungen fertig - doch dann kam alles anders. Das 69. Ketscher Backfischfest musste abgesagt werden“, erinnert sich der 68-Jährige nachdenklich.

Dies sei rückblickend alternativlos gewesen. Zu groß wäre das Risiko für die Gesundheit der Menschen gewesen und die Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie boten keinen Spielraum für ein Fest dieser Größenordnung, bei dem jedes Jahr rund 150 000 Besucher auf das Bruchgelände kommen. „Das Backfischfest hat dennoch und trotz aller Vernunft den Ketschern gefehlt und auch für uns Organisatoren war es ein seltsames Gefühl letzten Sommer, zur „Backfischfestzeit“ daheim auf der Terrasse zu sitzen und daran zu denken, dass man in den Jahrzehnten vorher von früh bis spät auf dem Festplatz zu tun hatte“, erinnert sich der Vater von zwei erwachsenen Söhnen, von denen Jens Fritscher als Platzwart des Backfischfests ebenfalls bei der Organisation voll involviert ist.

Höhepunkt jeder Ferien

Mit der Enderlegemeinde und dem Backfischfest verbindet Fritscher eine lange Geschichte: „Ich kenne das Backfischfest schon seit meiner Kindheit und bereits Ende der 1950er Jahre verbrachte ich meine Sommerferien gerne bei meiner Oma in Ketsch. Das Backfischfest war der Höhepunkt jeder Ferien, wie vielleicht auch noch heute für die Ketscher Kinder. 1973 heiratete ich eine echte Ketscherin, meine Frau Edith, und wenn man es so sagen kann, ich fühle mich absolut als Ketscher“, bilanziert der gebürtige Plankstadter.

Gespräche mit Zeltwirt

Für 2021 ist der aktive Rentner optimistisch gestimmt: „Wir planen aktuell schon alles, was möglich ist, damit dann hoffentlich am ersten August-Wochende das Backfischfest stattfinden wird. Wie und in welcher Form dies realisiert wird, das ist noch völlig offen. Der erste Schritt ist nun mit dem Festwirt, der Familie Jockers von der Pfalzwiesen GmbH aus Bad Dürkheim zu sprechen, die vom Wurstmarkt bekannt ist. Wir werden über Konzepte nachdenken, die verschiedene Szenarien abbilden.“ Auch gäbe es aktuell mehr Anfragen für die begehrten Plätze auf dem Festplatz seitens der Schausteller als in den Jahren zuvor. „Alle haben viele wirtschaftliche Einbußen gehabt, und auf den Festen, die für den Sommer 2021 geplant sind, liegt die Hoffnung vieler Schausteller. Glücklicherweise haben wir noch von keinen Insolvenzen seitens langjähriger Partner des Backfischfests gehört. Auch für uns wäre eine erneute Absage wirtschaftlich ein großes Problem“, ergänzt Fritscher.

Außerdem: „Wir denken grundsätzlich positiv, was die Durchführung des Fests betrifft, und arbeiten voll motiviert an der Planung. Bis zum Sommer hoffen wir, dass die Impfungen und die Entwicklung rund um Corona die Fallzahlen sinken lassen und wir dann wieder ein schönes Backfischfest feiern können. Wie Claus Heim berichtet, der in ständigem Kontakt mit unseren Künstlern und Bands steht, wären unsere Publikumsmagnete in 2021 gerne wieder mit am Start auf der Bühne und viele haben das Ketscher Publikum sehr vermisst. Natürlich steht die Gesundheit aller im Vordergrund und Risiken werden wir keinesfalls eingehen - auch das steht fest. So behalten wir alle Entwicklungen und Verordnungen fest im Blick. Für das diesjährige Backfischfest haben wir vom Organisationsteam jedoch bisher ein gutes Gefühl, dies kann ich versichern und genauso motiviert geht es nun in die Planung“, betont Manfred Fritscher.

