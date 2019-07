Ketscher Backfischfest: Wilder Rummel und gemütliche Auszeit

Ketsch.Sie sind die obersten amtierenden Regenten des Angelsportvereins (ASV) 1928 und sie freuen sich schon auf die 68. Ausgabe des Backfischfestes: Fischerkönig Christian Klefenz und Jugendprinz Lukas Perner werden selbstverständlich wieder dabei sein, wenn von Freitag, 2. August, bis Sonntag, 11. August, Musik, Fahrgeschäfte und Leckereien in den Bruch locken. Zwar werden bis dahin bereits die neuen Könige und Prinzen ermittelt sein, doch die beiden sind Wiederholungstäter: Christian Klefenz konnte den begehrten Titel bereits 2011 und 2017 erringen, Lukas Perner kann gar ein Triple vorweisen. Die Chancen stehen also gar nicht schlecht, dass sie es auch 2019 wieder packen. Grund genug, die beiden erfahrenen Backfischfestexperten nach ihren persönlichen Erinnerungen und Tipps für die zehn tollen Tage zu fragen.

Die Jugend mag es dabei eher wild: Lukas Perner ist mit seinen 15 Jahren vor allem am Rummel interessiert. „Ich mag besonders die möglichst krassen Attraktionen“, sagt er. Schnell, bunt und laut darf es für ihn zugehen, daher sind die großen Fahrgeschäfte sein Highlight des Backfischfestes. Aber auch der Autoscooter steht hoch im Kurs, da kann er sich mit seinen Freunden richtig austoben. Die kommen extra aus Mannheim in die Enderlegemeinde, weil Lukas in der Quadratestadt lebt und zur Schule geht. „Ich bekomme also oft Besuch im Bruch“, erklärt Perner.

Kennt das Fest seit Kindertagen

Er selbst kennt das Fest schon seit Kindertagen, denn er ist über seine Familie eng mit dem ASV verbunden: Sein Opa ist Günter Perner, der Vorsitzende des Vereins. Keine Frage, dass dieser seinen Enkel schon früh mit dem Angelsport und natürlich auch mit dem Ketscher Volksfest in Kontakt gebracht hat.

Inzwischen sind die zehn Tage im August für Lukas ein fester Termin im Jahr geworden. „Als Jugendprinz ist es meine Aufgabe, möglichst oft vor Ort zu sein und mitzuhelfen. Aber auch außerhalb meiner offiziellen Aufgaben bin ich einfach gerne dabei, schaue mir das Angebot an und genieße die Stimmung. Das Schöne ist doch, dass man hier sowohl mit Freunden bei Radspitz viel Spaß haben, gleichzeitig aber auch mit seiner Familie gemütlich am Rand des Festes sitzen und die Ruhe genießen kann. In Mannheim hingegen ist es auf den Volksfesten oft einfach nur voll und anstrengend“, sagt der 15-Jährige.

Das sieht der Fischerkönig von 2018 ganz ähnlich: Christian Klefenz mag es mit seinen 38 Jahren inzwischen etwas ruhiger, als Vater von zwei Söhnen und mit Vollzeitjob ist er im Alltag schon genug ausgelastet. Außerdem trainiert Klefenz leidenschaftlich gerne für Triathlon- und Ironman-Wettkämpfe – vor einer Woche hat er bei brütender Hitze den Frankfurter Wettkampf erfolgreich absolviert. Beim Backfischfest darf es für ihn daher etwas entspannter zugehen. „Am liebsten treffe ich mich mit meiner Familie und meinen Freunden im Biergarten des ASV, dann sitzen wir gemütlich im Schatten und genießen die Stimmung“, erzählt Christian Klefenz.

„Für jeden Geschmack etwas“

Als Fischerkönig muss er zwar auch immer „Volksnähe“ im Festzelt zeigen, doch die wilden Partys dort sind nicht mehr seine Sache. „Früher war ich immer einer der letzten, der nach Hause gegangen ist“, erzählt er lachend. „Inzwischen weiß ich die ruhigeren Angebote beim Backfischfest zu würdigen – und da gibt es eine ganze Menge. Es ist eben für jeden Geschmack etwas dabei.“

Seine schönste Erinnerung an ein Fest im Bruch hat für Klefenz allerdings nichts mit dem ASV zu tun, sondern mit dem kleineren Sportfischerclub 1955, in dem er ebenfalls seit seiner Jugend Mitglied ist. „Als ich 17 war, haben die Sportfischer ihr alljährliches Fest abgehalten. Und dabei habe ich meine heutige Frau Conny kennengelernt – Ketscher Fischerfeste haben für mich also in jeglicher Hinsicht eine besondere Bedeutung“, so der ASV-Regent.

Was er inzwischen ein wenig vermisst, sind die Tradition und die Kameradschaft. „Früher haben sich die Vereine der Region noch viel stärker gegenseitig besucht und unterstützt, das ist merklich weniger geworden. Vermutlich ist das einfach dem Wandel geschuldet. Umso mehr ist die Tradition des Königs- und Jugendprinzenfischens aus meiner Sicht wichtig. Keine Frage also, dass wir amtierenden Regenten auch diesmal wieder mitmachen“, kündigt Klefenz an.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 09.07.2019