Ketscher Hochzeitsplanerin berichtet übers Heiraten in der Krise

FV Brühl

Mit Neuzugängen die Runde zu Ende spielen

Der neue Fußball-Abteilungsleiter des FV Brühl, Frank Hensel, möchte nichts dem Zufall überlassen. Er bleibt daher auch in der Corona-bedingten Pause in Sachen Neuzugänge sehr rührig – sowohl was den Landesliga- als auch den ...