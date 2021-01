Ketscher Hundesalon bei der SWR-Landesschau

Nicht im stillen Kämmerlein aufregen, sondern aktiv werden, damit sich vielleicht etwas ändert, denn es geht um das Tierwohl. So war die Intention von Bea Koch-Seib, die mit ihrer Kollegin Helena Höfig in ihrem Hundesalon SeKo aktuell durch die Corona-Verordnung in Baden-Württemberg leider nicht wie gewohnt dafür sorgen kann, dass ihre tierischen Kunden artgerecht gepflegt werden. Dies kann ...