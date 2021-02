Ketscher Narrhalla: Zuerst Prinzessin, dann Braut

Ketsch.Zum Verlieben – so sehen alle Prinzessinen der Narrhalla aus, wenn sie in ihren großartigen und aufwendigen Roben Ihre jeweiligen Kampagnen verzaubern. Für so manche Prinzessin kam mit der Kampagne dann auch gleich der Mann ihres Lebens ins Spiel, und manche Prinzessin hat so viel närrisches Blut in den Adern, dass selbst die eigene Hochzeit im Stile der Fasnacht gefeiert wurde.

Amors

...