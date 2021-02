Ketscher Schützengilde modernisiert Restaurant

Ketsch.Es ist noch nicht so lange her, da haben die Schützen in der Enderlegemeinde viel Geld in die Hand genommen, um ihr Domizil in der Hockenheimer Straße 116 auf Vordermann zu bringen. Die Erweiterung der Schießanlage, der Anbau um rund sechs Meter zahlt sich bis heute aus, ermöglicht er doch einen modernen Schießstand, der den Sportlern mächtig Spaß bereitet. In den Jahren 2015/16 legte die

