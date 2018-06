Anzeige

Ketsch.Der Traum von Titelverteidigung ist geplatzt. Spätestens seit dem Spiel gegen Süd-Korea kann sich keiner mehr versperren: Ein Titel für die Deutschen ist bei dieser WM nicht mehr drin. Trotz dieser Pleite veranstaltet die Sportvereinigung Ketsch am heutigen Samstag ab 9 Uhr im eigenen Stadion erstmals die Mädchen-Fußballweltmeisterschaft.

Zehn Schulen mit über 100 Mädchen treten an diesem Tag an. Murat Topuzoglu, der das Ganze organisiert sprich von einem „Fußballfest der ganz besonderen Art“. Und dafür scheuen er und sei Team keine Mühen. Ländertrikots von zehn Ländern plus Flagge sind organisiert und die Hymnen jedes Landes werde beim Anlauf jeder Mannschaft für 30 Sekunden angespielt.

Neurottschule mit dabei

Die Neurottschule vertritt dabei Argentinien, die Humboldt-Realschule aus Eppelheim die Schweiz, das Privat Gymnasium aus Schwetzingen Portugal und Mexiko, die Marion-Dönhoff-Realschule aus Brühl Brasilien, das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium aus Hockenheim spielt für Island, die Karl-Friedrich-Schimper Gemeinschaftsschule aus Schwetzingen tritt für Spanien an, das Hebel-Gymnasium aus Schwetzingen spielt für Frankreich, die Freie Walldorfschule Heidelberg vertritt Australien und das Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium aus Mannheim spielt für Deutschland.