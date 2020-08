Kids in Line oder Hip Hop

Ketsch.Die Tanzfreunde bieten in den kommenden Tagen mehrere Ferienaktionen an. Bei „Kids in Line“ werden Spiele und Tänze für Kinder vorgestellt. Bewegung mit und zu Musik mit dem Schwerpunkt Linedance steht da am Montag, 17. August, für Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zehn Jahren zwischen 10 und 12 Uhr in der Alten Schulturnhalle auf dem Programm.

Mitzubringen sind laut Tanzfreunden Gymnastikschläppchen oder Turnschuhe sowie Getränke. Anmeldung mit dem Betreff „Kids in Line“ sind per E-Mail an info@tanzfreunde-ketsch.de möglich.

Am Mittwoch, 9. September, erwartet die Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren von 9.45 bis 11 Uhr sowie die älteren Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren von 11.15 bis 12.30 Uhr ein Hip-Hop-Angebot der Tanzfreunde. Anmeldung mit Betreff „HipHop“ sind über info@tanzfreunde-ketsch.de möglich.

Beim „Schildkröten Besuch“ können die Kinder die Reptilien streichel, füttern und lernen, wie sie leben. Das findet am Montag, 31. August, von 9.30 bis 11 Uhr in der Schulstraße 23 statt. Anmeldung sind mit Betreff „Schildkröten Besuch“ per E-Mail möglich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.08.2020