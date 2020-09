Kilometer sammeln und Zimmerservice

Ketsch.Auch wenn sich die Lokale Agenda 21 Corona-bedingt seit März nicht mehr monatlich traf, waren die Mitglieder sehr aktiv und haben Projekte weiter vorangebracht. Die Ergebnisse und weitere Aktionen besprach das Team um Gernot de Mür bei der jüngsten Sitzung mit Abstand im Ferdinand-Schmid-Haus.

Die Aktion Stadtradeln von Sonntag, 20. September, bis Samstag, 10. Oktober, stand auf dem Plan. „Stand heute haben wir 77 registrierte Teilnehmer. Wir hoffen, dass wir die magische Zahl 100 noch bis zum Start knacken“, sagte Gernot de Mür vergangenen Mittwoch mit Blick auf die Anmeldezahlen der Nachbargemeinden, bei denen sich die Enderlegemeinde keineswegs verstecken brauche.

De Mür betonte, dass wirklich jeder gemeldete Kilometer zähle und sich alle registrieren könnten, die mehr oder weniger oft per Fahrrad unterwegs seien, egal welchen Alters oder welchen Fitnesslevels. Dabei können sich Teams oder Einzelpersonen anmelden. Die Anmeldung sei während des gesamten Aktionszeitraumes noch möglich und später gäbe es eine Auswertung, bei der zum einen die Kilometerleistung der Gemeinde ermittelt werde sowie Teams und Einzelpersonen attraktive Preise gewinnen könnten.

„Jeder, der mitmacht, leistet einen Beitrag zur Verringerung des CO2-Ausstoßes. Somit ist die Teilnahme beim Stadtradeln ein Zeichen für Umweltbewusstsein und gleichzeitig tut man etwas für Gesundheit und die persönliche Fitness. Die Gruppierungen Sonnenernte, Umweltstammtisch und Lokale Agenda, die gemeinsam die Aktionsgruppe Stadtradeln in Ketsch bilden, haben außerdem alle Gemeinderäte zum Mitmachen eingeladen und hoffen auf weitere Teilnehmer aus der Gemeindeverwaltung“, sagte de Mür.

Der symbolische Startschuss zur Aktion werde beim Termin am Sonntag um 18 Uhr fallen, die größer angedachte Aktion zum Start müsse Corona-bedingt entfallen. Wer sich registrieren möchte, könne dies unter www.stadtradeln.de/Ketsch tun. Es bestehe außerdem die Möglichkeit, seine gefahrenen Fahrradkilometer in einer Liste zu erfassen und diese nach dem Aktionszeitraum im Rathaus abzugeben, um in die Wertung zu kommen.

„Ketsch fährt fair“

Die von der Lokalen Agenda maßgeblich initiierte Aktion „Ketsch fährt fair“ wird Mitte Oktober die Bevölkerung mit Tafeln und Bannern am Ortseingang auf ein faires und umsichtiges Verhalten im Straßenverkehr hinweisen. Hier seien noch letzte Terminabsprachen zu führen und das Werbevideo zu „Ketsch fährt fair“, das in Kooperation mit dem Jugendbeirat und dem Seniorenbeirat entstand, werde schon bald im Central Kino vor den Hauptfilmen laufen und sei ebenfalls kurz vor der Fertigstellung.

Vandalen unterwegs

Es habe leider wieder einige Fremdeinwirkungen und Vandalismus bei den Infotafeln auf dem Naturweg im Rheinwald gegeben, ebenso wurden Beschädigungen bei den Infotafeln auf dem Themenweg Karl-Ludwig-See festgestellt. Hier habe das Team bereits Ausbesserungen vorgenommen und weitere wie beispielsweise das Ersetzen des Fisches an der Tafel Wassertiere oder das Ersetzen der Holzscheibe der Hainbuche im Rheinwald sei zeitnah geplant. Zusätzlich soll beim Insektenhotel im Bruch eine neue Infotafel zum Lebenszyklus der Insekten angefertigt werden und für den alljährlichen „Zimmerservice“ im Insektenhotel, bei dem defekte Stellen ausgebessert werden, fand die Lokale Agenda einen Termin im Herbst. csc

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.09.2020