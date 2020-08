Kinder duschen auf Marktplatz

Ketsch.Wo soll man dieser Tage hin, um sich abzukühlen? Wenn man nicht wild ans Wasser möchte, ob Fluss oder See, bleiben die Beschränkungen – und vor allem das Glück oder Pech beim Anmelden in Schwimmbädern zum Beispiel. Wer sich schon mal krumme Finger beim Anmelden im Internet erklickt oder Abfuhr um Abfuhr aufgrund bereits erreichter Höchstzahlen der Badeanstalten abgeholt hat, der weiß, wie wertvoll frei zugängliches Wasser in sommerheißen Corona-Zeiten ist. Das gilt erst recht für den Nachwuchs.

Der hat in der Enderlegemeinde allerdings das Glück, dass auf dem Marktplatz nun das Wasserspiel seit einigen Tagen läuft. Aus dem Boden kommen – ach wie wunderbar – kleine Wasserfontänen, die sich vielfach erkunden lassen. Hier ist so etwas wie der Ersatz für das geschlossene Schwimmbad in Gang – natürlich nicht wirklich.

Slalomlauf mit wenig Spritzern

Aber in Zweierreihen bietet sich ein Staffellauf an – vielleicht schafft man es, die Reihe der Fontänen am Ende quasi einzuholen, bevor sie ihre volle Höhe erreicht haben. Und ein gekonnter Slalomlauf mit minimalen Spritzern gehört gewissermaßen zum Standardrepertoire des Wasserspielers.

„Es ist toll, wenn man die Kinder spielen sieht“, sagt Bürgermeister Jürgen Kappenstein. Man habe länger gewartet, das Wasserspiel anzuschalten, weil man keine Menschenansammlungen heraufbeschwören wollte. Wenn jeder achtgebe, wie es zuletzt der Fall gewesen sei, gebe es keinen Grund, die Fontänen auszu-lassen. Sie werden täglich in Gang gesetzt – „so wie wir es beobachten“, sagt Bürgermeister Kappenstein auf die Frage nach festen Laufzeiten.

Heiße Temperaturen und Sonne machen Kindern indes mehr zu schaffen als Erwachsenen. Das liege daran, dass die Haut von Kindern dünner sei, wissen Experten. Zudem hätten sie eine verhältnismäßig große Körperoberfläche und damit steige bei Kindern die Gefahr von Sonnenbrand oder Hitzenotfällen wie Sonnenstich oder Hitzschlag.

Kleine Kinder verfügten über einen relativ großen Kopf und sollten deshalb eine Kopfbedeckung zum Schutz tragen. Helle, locker sitzende Kleidung sei gut. Hilfreich sei es, an heißen Tagen ausreichend zu trinken und keine schweren Mahlzeiten zu essen. Das gelte freilich ebenso für Erwachsene.

Eine besondere Gefahr herrscht für Kinder, wenn sie im Auto zurückgelassen werden – auch wenn die Eltern nur eine “kleine” Besorgung machen wollen. Fachleute berichten, dass die Körpertemperatur eines kleinen Kindes, das sich in einem heißen Fahrzeug befindet, drei bis fünfmal schneller steigen kann als die eines Erwachsenen. Immer wieder wird von Babys und Kleinkindern berichtet, die von den Eltern im Wagen sitzengelassen werden und sterben. Das kann in Ketsch auf dem Marktplatz nicht passieren. Die Eltern nehmen die Kinder mit, die sich kurz an den Fontänen kühlen.

