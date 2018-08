Kinder lernen Tiere des Waldes kennen

Ketsch.Insgesamt 27 muntere Ferienkinder freuten sich auf den Opel-Zoo – die Hausfrauengemeinschaft hatte zum Ausflug eingeladen.

Vor der Abfahrt nach Kronberg im Taunus bekam jedes Kind ein Schildchen um den Hals gehängt, so dass man gleich sehen konnte, dass das Kind zur Ketscher Gruppe gehört. Sechs Mitglieder der Hausfrauengemeinschaft waren für die Betreuung der Kinder zuständig.

Angekommen im Zoo wurden die Kinder von zwei erfahrenen Führerinnen in zwei Gruppen aufgeteilt – und flugs ging es los. Führerin Katja sagte, heute sei „Tiere des Waldes“ das Motto. Gleich am Anfang war das Gehege der Alpakas zu sehen. Danach ging es durch das leere Elefantenhaus zum Freigehege, wo man die einzigen Elefanten in Hessen bewundern konnte.

Beim Bergauflaufen durch den Wald erklärte Katja den sehr interessierten Kindern die Haltung der Wildtiere oder auch der Tiere, die bei uns heimisch sind.

Im neuen Hamsterhaus erfuhren die Kinder, welche Hamsterarten es gibt. Renntiere, Rehe, Erdmännchen, schöne Vögel, die Federn von Nandu und Eule, die sie streicheln durften, und vieles mehr erfreute die Kinder. Führerin Katja freute sich darüber, dass die Kinder klasse mitgemacht hatten.

Im Anschluss befanden sich allerdings nur noch Rumtollen auf dem großen Spielplatz und der Streichelzoo ganz hoch im Kurs.

Kinderreporterin Franka

Kinderreporterin Franka sagte, sie sei das erste Mal im Opel-Zoo gewesen und es habe ihr gut gefallen: die Waldtiere, die Elefanten und die schönen Vögel. Toll sei gewesen, dass die Führerin Katja alles so gut erklärt habe. Nächstes Jahr gehe sie bestimmt wieder samt ihrem Bruder mit. jr

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.08.2018