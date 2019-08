Kinder tanzen in Linie

Ketsch.Die Tanzfreunde bieten einen neuen Kurs in Sachen Line Dance an: „Kids in Line“ ist für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren konzipiert und startet am Dienstag, 17. September.

Zu Beginn und danach geht es immer dienstags von 16.30 bis 17.30 Uhr um Bewegung mit und zu Musik. Und es geht vor allem um Line Dance, die choreografierte Tanzform, bei der einzelne Tänzer unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen. Die Tänze sind passend zur Musik choreografiert, die meist aus den Kategorien Country und Pop stammt.

Informieren und anmelden kann man sich bei der Trainerin Sabine Backfisch, Telefon 06202/6 43 04, mobil 0174/3 22 21 13, oder per E-Mail an bine.backfisch@tanzfreunde-ketsch.de. mab

