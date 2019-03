Kinder werden von der Straße geholt

Ketsch.Eine Vorstandssitzung der Frauenunion in der Enderlegemeinde war die Gelegenheit, um die Spendenaktion 2018 an die Organisation Freezone in Mannheim abzuschließen. Es wurden 200 Euro und eine große Tüte Süßigkeiten an Markus Unterländer von Freezone überreicht.

Streetworker Markus Unterländer freute sich über die Spende und erzählte, wie hilfreich jede Unterstützungen bei seiner Arbeit ist. Die Organisation Freezone unterstützt Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 25 Jahren, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. „Für uns Ketscher Frauen ist es eine Herzensangelegenheit, diese Organisation zu unterstützen, denn wir waren schon mehrmals vor Ort und haben uns über die sehr liebevolle und erfolgreiche Arbeit informiert“, hieß es von Seiten der Frauenunion. zg

