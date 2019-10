Kindergarten im Bikepark

Ketsch.Der Gemeinderat kommt am Montag, 14. Oktober, um 18.30 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung im Rathaus zusammen. Die Mitglieder befassen sich mit der Jahresrechnung 2018 ebenso wie mit den Jahresabschlüssen des gleichen Jahres der Eigenbetriebe für die Wasserversorgung und des Abwassers.

Daneben wird es um den Neubau einer Kindertageseinrichtung auf dem Gelände des Bikeparks an der Ecke der Schwetzinger Straße und der Mannheimer Straße gehen. Das Angebot des Bikeparks soll einem viergruppigen Kindergarten nicht zum Opfer fallen, sondern auf dem derzeitigen Spielplatzgelände an der Gartenstraße, angrenzend an den Rodelberg, neu entstehen. Dort soll es auch weiterhin eine Spielmöglichkeit für Kleinkinder geben.

Ferner braucht es einen Ratsbeschluss, um die Arbeit auf Basis von zwei halben Stellen der Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten entlang der Förderlinien des Landes bis Ende 2025 fortzuführen. Die für das Integrationsmanagement seit Frühjahr 2018 angebotene Halbtagesstelle soll um ein weiteres Jahr bis März 2021 besetzt bleiben. mab

