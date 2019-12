Kinderyoga-Kurs ab Januar

Ketsch.Die Tanzfreunde bieten ab Januar Kurse in Kinderyoga an. „Durch Yoga wird Ihrem Kind ein Weg geöffnet, in harmonischer Entwicklung seine eigene Persönlichkeit zu entfalten“, teilen die Tanzfreunde mit.

Im Mittelpunkt des Übens stehe die Erfahrung, durch einfache, sanfte Übungen das Körper- und Raumgefühl zu entwickeln und zu erleben. Durch Atemübungen werde das bewegte Tun ergänzt. Wenn ein Kind lerne, dass Bewegung, atmen und Momente der Ruhe zu seinem Wohlbefinden beitragen, werde es später bewusster mit seinem eigenen Körper umgehen und seine Signale leichter verstehen, heißt es in der Mitteilung.

Die erfahrene Kinderyogalehrerin Namie leitet die Kurse im Gymnastikraum der Neurotthalle: Am Mittwoch, 8. Januar, beginnt der Kurs für Sieben- bis Neunjährige, geübt wird immer mittwochs von 16.15 bis 17.15 Uhr. Am Freitag, 10. Januar, startet der Kurs für Vier- bis Sechsjährige, der von 16.15 bis 17 Uhr dauert. Die Plätze sind begrenzt. zg

