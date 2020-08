Ketsch.Die Sommerferien stehen vor der Tür und doch ist Corona-bedingt vieles anders als in den vergangenen Jahren. So manche lang geplante Urlaubsreise in ferne Länder musste abgesagt oder verschoben werden. Der Vorfreude auf die „schönsten Wochen des Jahres“ ist Enttäuschung gefolgt. So mancher Berufstätige musste den wohlverdienten Urlaub bereits während der Wochen des Lockdown aufbrauchen und hat nun nicht mehr „frei“.

Für alle, die nun zu Hause die Ferien verbringen, aber auch für jene, die doch auf Reisen gehen, hat sich das katholische Seelsorgeteam ein neues Angebot ausgedacht. Unter dem Motto „Kirche auf Balkonien!“ wird an die erfolgreichen Videoansprachen rund um Ostern angeknüpft, teilt das Team mit.

Auf Homepage und Youtube

Sechs Wochen Sommerferien –sechs kurze Videoansprachen: An jedem Sonntag in den Ferien sei ein anderes Mitglied des Seelsorgeteams zu sehen. Die jeweiligen Videos sind dann auf der Homepage der Kirchengemeinde unter www.kath-bruehl-ketsch.de oder auf dem Youtube-Kanal (im Suchfeld „Kath. SE Brühl-Ketsch“ eingeben) ab dem jeweiligen Sonntag über mehrere Tage hinweg einsehbar. Das Seelsorgeteam wünscht Freude und gute Impulse beim Anschauen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 04.08.2020