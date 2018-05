Anzeige

Es ist still im Kino, während des Films. Erst im Abspann kommt etwas Bewegung in den Saal, wenige Besucher gehen schon. Viele haben Fragen. Doris Steinbeißer vom Kirchenkino-Team übernimmt die Moderation: „Ein sehr unter die Haut gehender Film“, trifft sie den Nagel auf den Kopf – doch entspricht das gesehene der Realität? Dr. Thomas Kirschning stellt klar: „Sehr beeindruckend, sehr realistisch, da war sehr viel Sachverstand dabei, die dargestellte Situation ist durchaus vergleichbar.“

„Körper ohne Kopf“

Aus dem Publikum kommt die Frage nach Alter und Zustand der Spenderorgane: „Vor zwei Jahren haben wir einem 90-jährigen Spender die Leber entnommen, die in einem sehr guten Zustand gewesen ist“, erklärt Kirschning. Vom „Körper ohne Kopf“ spricht er, um zu verdeutlichen, dass ohne funktionierendes Gehirn, das, was wir Leben nennen, nicht existiert. Dass es ganz wichtig sei den Angehörigen zu erklären, wenn man vorhat nach dem Tod seine Organe zu spenden, „das macht die Entscheidung im Moment, in dem so vieles verarbeitet werden muss, einfacher.“ Sinnvoll sei auch im letzten Willen darzulegen, welche Organe man spenden möchte.

Kevin Otera von der DOS erklärt, dass es Angehörigentreffen gibt, man aber nur erfahre, ob ein Erwachsener oder ein Kind das Organ bekommen hat und wie es dem Empfänger geht. „Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die meisten Angehörigen einfach abschließen wollen mit dem Todesfall und allem.“

