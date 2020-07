Kita-Gebühren auch für Juni erlassen?

Ketsch.Der Gemeinderat trifft sich am Montag, 20. Juli, um 18.30 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung in der Rheinhalle, heißt es in einer Pressemitteilung des Bürgermeisters Jürgen Kappenstein. Auf der Tagesordnung steht neben der Bekanntgabe der Beschlüsse aus der vergangenen nichtöffentlichen Sitzung, auch die Gebührenerhebung für den Monat Juni der Kindertagesbetreuung und der außerschulischen Betreuung. Hier hat der Gemeinderat die Möglichkeit, die Gebühren für die Eltern, deren Kinder keine örtlichen Betreuungsangebote in Anspruch genommen haben, zu erlassen. Der Beschlussvorschlag sieht außerdem vor, ab dem Monat Juli wieder zur regulären Beitragsordnung zurückzukehren.

Außerdem beraten die Ratsmitglieder in Sachen Vereinsangelegenheiten über den Zuschussantrag der TSG Ketsch zur Anschaffung eines Vereinszeltes auf dem Beachplatz. Die Räte stimmen hierbei darüber ab, ob die Gemeinde 30 Prozent der nachgewiesenen, zuschussfähigen Gesamtkosten übernimmt. Sie werden auch darüber entscheiden, ob im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes des Landes Baden-Württemberg für die Alte Schule und die Neurottschule insgesamt 140 mobile Endgeräte beschafft werden. Die außerplanmäßigen Ausgaben von voraussichtlich rund 63 700 Euro würden in voller Höhe durch den zu erwartenden Zuschuss sowie den Digitalisierungsmitteln der Schulen gedeckt werden, heißt es in der Vorlage.

Des Weiteren soll die Machbarkeitsstudie des Architekten Tobias Maier zur Erweiterung der Alten Schule abgeschlossen und gleich der Planungsauftrag vergeben werden. Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie soll dabei die Grundlage der weiteren Planungen und Baumaßnahmen sein.

Arbeiten sollen vergeben werden

Auf der Tagesordnung stehen auch die weiteren Brandschutzmaßnahmen für die Neurottschule: Hier sollen die Elektro-, die Abbruch- sowie die Rohbauarbeiten am Montag in der Sitzung vergeben werden. Schließlich wird Bürgermeister Jürgen Kappenstein noch berichten und anschließend Anfragen der Gemeinderäte und auch der Sitzungsbesucher im Plenum beantworten. In der Pressemitteilung wird darauf hingewiesen, dass Besucher der Sitzung bis zum Einnehmen des Sitzplatzes sowie beim Verlassen des Platzes eine Mund-Nase-Maske tragen sollten.

Darüber hinaus gelte die allgemeingültige Abstandspflicht von mindestens 1,5 Metern. Um im Bedarfsfall eine Nachverfolgung der Infektionskette gewährleisten zu können, würden am Eingang Name und Anschrift der Besucher erfasst werden. Zudem bestehe im Eingangsbereich die Möglichkeit der Handdesinfektion. Der Bürgermeister bittet darum, diese zu nutzen. caz/zg

