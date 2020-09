Kita-Neubau befördern

Ketsch.Die Sommerpause ist für den Gemeinderat vorbei und so treffen sich die Bürgervertreter in einer öffentlichen Sitzung am Montag, 21. September, um 18.30 Uhr – wegen Corona – in der Rheinhalle.

Die Tagesordnung wird dabei von zwei Punkten dominiert: die Brandschutzmaßnahme der Neurottschule und der Neubau der Kindertagesstätte in der Gartenstraße. Der Rat hat jeweils Aufträge zu vergeben.

Der erste Bauabschnitt der Brandschutzmaßnahme an der Neurottschule, verbunden mit der Einrichtung eines dritten Lernbüros, wurde in den Sommerferien begonnen und befindet sich in vollem Gange. Für die weiteren Ausbau- und Ertüchtigungsgewerke sind Aufträge für Rauchschutzvorhänge, Maler-, Tischler und Trockenbauarbeiten zu vergeben. Auch Metallbau- und Dachabdichtungsarbeiten stehen an. Für die neue Gartenstraßen-Kita werden Firmen zur Erledigung der Fliesen- und Gipserarbeiten beauftragt. Außerdem geht es um die Feststellung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe für Wasserversorgung und Abwasser für 2019.

Besucher der Sitzung werden gebeten, bis zum Einnehmen des Sitzplatzes sowie beim Verlassen des Sitzplatzes eine Mund-Nase-Maske zu tragen. Es gilt die Abstandspflicht von mindestens 1,5 Metern. Um eine Nachverfolgung der Infektionskette zu gewährleisten, werden am Eingang Name und Anschrift erfasst. Zudem ist im Eingangsbereich für eine Handdesinfektion gesorgt. mab

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.09.2020