Kita-Plan festzurren

Ketsch.Wie oft haben die Ausschüsse des Gemeinderats getagt, wie viele Geburten und Sterbefälle waren in der Enderlegemeinde zu verzeichnen oder wie viele Medien wurden im vergangenen Jahr bei der Gemeindebücherei entliehen, derlei Fragen beantwortet der statistische Jahresbericht, der am Montag, 18. Februar, um 18.30 Uhr in der öffentlichen Gemeinderatssitzung im Sitzungssaals des Rathauses auf der Tagesordnung steht.

Die Bürgervertreter werden sich außerdem mit dem vorhabenbezogener Bebauungsplan beschäftigen, der im Bereich des ehemaligen Autohauses Rohr gilt. Für die geplante Wohnbebauung dort muss der Plan geändert und der entsprechende Entwurf soll nun öffentlich ausgelegt werden.

Für die neue Kindertagesstätte, die im Anschluss an die Neurottschule an der Gartenstraße entstehen soll, hat das Architekturbüro Roth in Schwetzingen Entwürfe vorgelegt. Diese wurden im Bau- und Umweltausschuss vorberaten. Nun sollen sie im Rat festgezurrt werden. Die Neugestaltung des Marktplatzes erfordert es, dass der Gemeinderat den Auftrag für die Installation der Stromversorgung dort vergibt. mab

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.02.2019