Klarer Sieg bei Favoriten

Ketsch.Eine weitere Überraschung gelang dem Ketscher Pokalteam des Schachclubs gegen den favorisierten Zweitbundesligist SC Eppingen. Die junge Mannschaft zeigte nach langer Corona-bedingter Pause bei dieser Begegnung wieder eine klasse Leistung.

An Brett zwei besiegte Florian Schrepp seinen bundesligaerfahrenen Gegner in einem attraktiven Endspiel. Yasin Öztürk zeigte im Mittelspiel eine klasse Kombination die seinen Kontrahenten zur Aufgabe zwang. Die Überraschung des Tages gelang Julius Malsam, der den deutlich besser bewerteten Eppinger Spieler in die Schranken weisen konnte. Nicht mehr ins Gewicht fiel der Punktverlust am Spitzenbrett. Marcel Herm, der ein Remisangebot von Routinier Hans Dekan ablehnte, spielte allzu optimistisch weiter und musste eine – wie Beobachter urteilten – unnötige Niederlage hinnehmen.

Mit diesem Sieg hat das Ketscher Schachteam die zweite Pokalrunde auf der badischen Ebene erreicht und zeigt gespannt auf den nächsten Gegner.

Nach langer Pause will der Schachclub am Freitag, 30. Oktober, seinen Spielbetrieb wieder aufnehmen. Das vom Vorsitzenden Andreas Leinenbach ausgearbeitete Hygienekonzept wurde von der Gemeindeverwaltung positiv bewertet und somit kann man mit der ersten Runde des Vereinsturniers beginnen. Spielleiter Heinz Sessler kann dabei gleich 19 Teilnehmer registrieren. Das Training der Jugend wird vorläufig allerdings noch ausgesetzt, da man erst die Erfahrungen mit den Corona-Regeln im Erwachsenenbereich abwarten will. Ein möglicher Beginn werde rechtzeitig bekannt gegeben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.10.2020