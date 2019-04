Klasse Radtour trotz Panne

Das tolle Osterwetter war die Einladung für eine Radtour, nachdem immer einer in der Familie piensend abgewinkt hatte. Eine super Route offerierte der Rhein, der mit den Stationen Speyer, Kollerinsel, Fähre und zurück über Brühl und Ketsch auf einer Strecke von 30 Kilometern herrlich umfahren wird.

Ausgerechnet vor Betreten der Kollerfähre verlor der Hinterreifen des Tourbeauftragten die Luft. Flick- oder Werkzeug lag allenfalls daheim, was also tun? Klar, den Brühler Kollegen anrufen. Gefühlt war der schneller da, als man gewählt hatte. Wie selbstverständlich half er, den Schlauch zu flicken, der auch noch bis exakt vor die Haustüre hielt. Wenn das tolle Wetter pures Glück war – dann ist der tolle Brühler Kollege Glück in Reinstform. Deshalb: „Ich scherze nicht mehr über die Hufeisengemeinde, lieber Ralf Strauch.“

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.04.2019