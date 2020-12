Klaus-Günther Voigtmann lehnt Kiesabbaupläne ab

Ketsch.Klaus-Günther Voigtmann, Landtagsabgeordneter im Wahlkreis Schwetzingen, Leiter des Fraktionsarbeitskreises „Umwelt, Klima, Energiewirtschaft“ und energiepolitscher Sprecher der AfD-Landtagsfraktion hat die Landesregierung in einem 15 Fragen umfassenden und mittlerweile auf der Homepage des Landtags veröffentlichten Antrag mit den Problemen konfrontiert, die zulasten von Mensch, Natur und Landschaft entstünden, falls den Kiesabbauplänen im Gewann „Entenpfuhl“ auf Schwetzinger Gemarkung nachgegeben und das Projekt genehmigt würde, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Büro des Landtagsabgeordneten.

Seiner Meinung nach könne es nicht akzeptiert werden, dass in der Metropolregion Rhein-Neckar als einer der in Europa am dichtesten besiedelten Regionen eine rund 42 Hektar große und der Bevölkerung als Erholungswald dienende Waldfläche geopfert und zugunsten von Sand- und Kiesabbau in einen nach Ansicht vieler Bürger völlig überdimensionierten Baggersee umgewandelt werde.

Neben den irreparablen und daher nicht tolerierbaren Eingriffen in die Natur weist er auf die mit der Umwandlung verbundenen Risiken hinsichtlich einer möglichen Kontaminierung des Grundwassers hin, wodurch auch die langfristige Versorgung der Bürger durch die dort vorhandenen Ressourcen an Trinkwasser negativ tangiert sein könne. Der langfristigen Trinkwasserversorgung zugunsten der Allgemeinheit sei eine höhere Priorität einzuräumen als den Kiesabbauplänen eines einzelnen Unternehmens.

Pachtvertrag kündigen

Daher unterstütze er die ablehnende Haltung des Regierungspräsidiums Karlsruhe und des Wasserrechtsamts beim Rhein-Neckar-Kreis. Mit seinem Antrag fordere er BW Forst als einer dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz unterstellten Anstalt des öffentlichen Rechts auf, den Pachtvertrag über die im Eigentum des Landes stehende Fläche zu kündigen, nachdem der Vorhabensträger eine erhebliche Vergrößerung der mit 24,5 Hektar ursprünglich viel kleineren Pachtfläche gefordert habe, heißt es abschließend. zg

