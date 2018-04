Anzeige

Auf den eigenhändig frisch renovierten Wachraum ist man stolz. Mit dem neuen, erweiterten Küchenzelt beim Weihnachtsmarkt ist man sehr zufrieden, es hat einen Dunstabzug, was die Zubereitung der Speisen mit weniger Duftbelastung ermöglicht. „Unsere Jugendversammlung findet am Dienstag, 8. Mai, um 18.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus statt“, lud Gkontokos ein. Die Zukunft des Vereins steht somit auf sicheren Füßen, das alljährliche Ferienprogramm der Gemeinde wird auch in diesem Jahr wieder von der DLRG unterstützt, das teilte Vorsitzender Michael Kapp mit. Er sprach von 373 Mitgliedern. Zurzeit bereite man die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs vor, das wegen der Einhaltung von Fristen für die Zuschussbeantragung sorgfältig vorbereitet werden müsse, erklärte er, dass es zur Anschaffung wohl erst im Januar 2019 kommen werde. Hierzu fügte Materialwart Boris Kehret die Summe von 25 000 bis 30 000 Euro für das Fahrzeug an – für das ausgediente gebe es schon Interessenten. Er regte eine Ideensammlung an, in der geklärt werden solle, was in der Ortsgruppe gebraucht werde. Für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins sei die Homepage mit modernem Outfit und immer aktuellen Themen Hauptschwerpunkt, stellte Leonard Merz vor.

Susanne Stahl legte einen ausgeglichenen Kassenbericht vor, daraufhin wurde der Haushaltsplan für 2018 einstimmig bewilligt. Kapp und der Bezirksvorsitzende der DLRG, Volker Weselin, ehrten Klaus Ries für 50 Jahre Vereinstreue mit dem Verdienstzeichen in Silber. Weselin überraschte Michael Kapp mit dessen Auszeichnung für seine hervorragende Vereinsarbeit nicht nur vor Ort, sondern auch auf Landes- und Bundesebene. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 12.04.2018