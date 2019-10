Klausur zur rechten Zeit

Die Gemeinde Ketsch steht finanziell ordentlich da – und scheint für die kommenden investitionsintensiven Jahre gerüstet. Hurra-Stimmung entfacht das im Rat freilich nicht. Das Misstrauen von Bündnis 90/Die Grünen ist – auch und gerade wenn es um Geld geht – groß.

Die Grünen-Fraktion ist gefühlt mit jedem Ratsmitglied mehr, das sie seit der Kommunalwahl in ihren Reihen hat, misstrauischer geworden. Dass Bürgermeister Jürgen Kappenstein und Rat Günther Martin keine Busenfreunde mehr werden, steht außer Frage – das müssen sie aber auch nicht.

Was dringlicher erscheint, ist, dass sich die Ratsmitglieder insgesamt – über die Begrüßung vor Ratsbeginn mit Küsschen hier und Handschütteln dort hinaus –annähern, geht es doch um die gemeinsame Zukunft im Ort. So wird bis hierhin manche Diskussion mehr zur Farce als zum politisch-sachlichen Austausch. Das bringt keinen wirklich weiter.

Der geneigte Betrachter schlägt Alternativen vor: Wenn die 40 000 Euro Wirtschaftsbefugnis des Bürgermeisters als zu viel empfunden wird, setzt man sie eben herab. Das werden die Grünen aber nicht durchbringen. Wenn die Finanzen zu häufig im Verborgenen liegen, dann macht man die eine oder andere Ausschusssitzung öffentlich, darüber kann man nachdenken. Das gibt es in der Nachbarschaft. Am ehesten handelt man aber wie so mancher Geschäftsmann vor Vertragsabschluss. Der geht mit seinem Partner vorher einen trinken. Am Wochenende ist Klausurtagung in Rauenberg – und da soll es Platz an der Bar geben.

