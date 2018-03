Anzeige

Klasse 7 b hilft mit

Teamwork ist auch bei den Schülern der Klasse 7 b von Lehrer Ali Demir gefragt. Diese unterstützen die Grundschüler an diesem Vormittag, geben Hilfestellungen und bewerten deren Leistungen in Kleingruppen. „Es macht Spaß, den Kindern zu helfen“, meint Abdul (14). Mitschüler Patrick (14) findet es prima, auch einmal den Job eines Lehrers übernehmen zu dürfen.

Ben (7) und Leon (6) versuchen sich derweil an einer Übung namens „Partner-Klatsch“. Erst geben sie sich eine „Doppel-Fünf“ mit den Handflächen, dann klatschen sie sich auf die eigenen Oberschenkel und das dreimal im Wechsel. Ben gefällt’s: „Das ist besser als Schreiben.“ Alle Übungen haben die Schüler zuvor intensiv geübt. „Wir haben die Kinder während des Sportunterrichts in einem Trainingszirkel gut vorbereitet“, berichtet Mona Legrum, Klassenlehrerin der 1 a. Sie ist eine von insgesamt sechs Kollegen, die sich um den Sportunterricht an der Neurott-Gemeinschaftsschule kümmern.

Viel Potenzial

„Mit diesem Event wollen wir die Kinder motivieren, Sport zu treiben, und sie zur Leistung anspornen“, ergänzt Kollegin Kathrin Grimm, die sich gemeinsam mit Ulrike Christ um die Organisation gekümmert hat. Im Grundschulalter sieht sie noch viel Potenzial. Viele Kinder seien in Vereinen und sportbegeistert. In der weiterführenden Schule sei die turnerische Qualität hingegen nicht mehr so gut wie früher, meint die Sportlehrerin, die den Mangel an Bewegung dafür verantwortlich macht.

Auf den Zuschauerrängen haben sich auch einige Eltern niedergelassen. Darunter ist Charlotte Peters, stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende der Neurottschule. „Die Turngala ist ein tolles Erlebnis für alle. Diese schafft ein Wir-Gefühl, vor allem auch durch das Üben mit den älteren Schülern“, meint Peters. Auch ihre Tochter Rebecca Louise (6) turnt mit. Und erhält später – ebenso wie ihre Mitschüler – eine Urkunde, die sie stolz engegennehmen wird. Und das ist schließlich das größte Geschenk nach einem erfolgreichen Sporttag.

