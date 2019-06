Kleinen, erstaunlichen Dingen auf der Spur

Ketsch.Eigentlich wollten die Kinder und Fachkräfte des St.-Bernhard-Kindergartens den Tag der kleinen Forscher Ende Mai mitfeiern, aber die Vorschulprofis besuchten an diesem Tag die Grundschule. Da die Kinder jede Woche regelmäßig forschen und dies aktiv in die Arbeit eingebunden ist, wurde einfach ein anderer Termin gesucht und aus dem Forschertag eine ganze Aktionswoche organisiert, heißt es in einer Mitteilung.

In diesem Jahr standen beim „Tag der kleinen Forscher“ die kleinen Dinge im Mittelpunkt, die oft zu wenig wahrgenommen werden, die aber alleine oder im Verbund mit vielen anderen kleinen Dingen Erstaunliches bewirken. Ganz nach dem Motto: „Klein, aber oho“.

Ein Sandkorn beispielsweise ist winzig und trotzdem spürt man es, wenn man mit dem Finger darüberstreicht. Ein einzelner Pixel ist ein kaum wahrnehmbarer Punkt, aber viele zusammen formen ein detailliertes Bild.

Ein Größenvergleich ist hilfreich

Um allerdings sagen zu können, ob etwas groß oder klein ist, ist ein Vergleich hilfreich: Am Fuße eines Bergs etwa fühlt man sich winzig, für eine Ameise wiederum erscheinen Menschen wie Riesen. Auch sollte das Kleine nie unterschätzt werden, denn oft liegt darin vieles verborgen, was nicht auf Anhieb erkennbar ist. Unabhängig von seiner Größe kann ein Lebewesen oder ein Ding der Auslöser für Erstaunen sein und Großes bewirken.

Der „Tag der kleine Forscher“ zeigte, dass Kinder anhand von alltäglichen Begebenheiten, kleinen Beobachtungen und winzigen Entdeckungen große Fragen beantworten können: Wie hängen Dinge zusammen? Welche Folgen hat das, was ich tue? Welche Wirkung kann eine kleine Geste erzielen?

In der Forscherwoche im Kindergarten St. Bernhard wurden also pro Tag zwei bis drei Stationen aufgebaut und alle forschten munter drauf los. Es gab Fotoausschnitte, anhand derer die Betrachter das Ganze erkennen sollten. Eine Schatzsuche im Sand mit verschiedenen Sieben und Behältern brachte Muscheln, Steine und allerhand Kleinzeug zutage. Beim Koffer Packen gewann das Team, das am schnellsten ganz viel verstaute. Und ein farbiger Tropfen im Glas Wasser brachte wundervolle Muster hervor.

Mit einem Einkaufsnetz, Taschen oder Behältern wurden Kleinteile um die Wette transportiert. Und zum Schluss gab es die Kleinzeugsafari. Die Kinder gingen mit Pinzette und Lupe ausgestattet durch den Kindergarten und über die Wiese.

Schließlich waren auch die Eltern gefragt, denn als kleine Stärkung wurde mit einem gemeinsam bestückten Buffet gefeiert – Fingerfood nach dem Motto: „Klein, aber oho“.

Am Abschlusstag wurde im Turnraum eine kleine Forscherausstellung aufgebaut – die Familien konnten mit ihren Kindern in der Bring- sowie Abholzeit die verschiedenen Experimente und perspektivischen Fotos besichtigen und selbst ein Experiment starten.

Die Woche voller Experimente, Staunen und Neugier schlossen die St.-Bernhard-Kindergartenkinder mit einem Forscherdiplom und einer Überraschung erfolgreich ab. zg

