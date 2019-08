„Kleiner Ort der Stille und Besinnung“

Ketsch.Die St.-Anna-Kapelle wurde vor 70 Jahren in eine Leichenhalle auf dem Friedhof integriert. Von 1949 bis September 2006 stand das Gebäude, denn dann „begann der Abbruch der Totenhalle und bis März 2007 wurde die St.-Anna-Kapelle wieder hergerichtet“ – das schrieb Robert Fuchs in seinen „Heimatkundlichen Beiträgen“ kurz vor Fertigstellung der Umgestaltung, die „zugunsten eines Platzgewinns an

...