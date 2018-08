Kleines Loch – große Folgen

Ketsch.Die großen Baustellen in Ketsch kommen voran, trotzdem müssen Autofahrer noch monatelang mit Sperrungen und Umleitungen in der Ortsmitte leben. Zu allem Überfluss bahnt sich ein neues Problem an: In der Brühler Straße hat sich nahe der Kreuzung zur IV. Rheinstraße Ende April die Fahrbahn abgesenkt (wir berichteten). Das entstandene Loch hatte zwar nur einen Durchmesser von wenigen Zentimetern – doch was harmlos aussah, könnte für Verkehrsteilnehmer noch folgenreich sein.

Denn wie Bauamtsleiter Hans Keilbach bereits kurz nach Entdecken der Absenkung erklärte, kann erst ein großflächiges Aufbaggern Aufschluss über die Ursache geben. „Es kann sich um einfache Materialabsenkungen handeln, aber auch um größere Kanalschäden“, sagte Keilbach im Gespräch mit unserer Zeitung. „Da der Kanal in der Brühler Straße sehr tief ist, kann es zu einer Vollsperrung kommen.“ Schließlich müssen für die Arbeiten Bagger und schweres Gerät anrücken.

Unterspülung vermutet

Dass es sich um ein größeres Problem im Untergrund handeln könnte, lässt zumindest die Lage der Absenkung vermuten. Denn direkt neben einem Gullydeckel in der Mitte der Fahrbahn könnte es sich um eine Unterspülung handeln, die ursächlich für die Absenkung ist.

Die vom Bauhof provisorisch mit Schotter und einer Asphaltschicht abgedeckte Stelle hat sich offenbar bereits wieder leicht abgesenkt, auch wenn der Verkehr derzeit ohne Beeinträchtigungen durch die Brühler Straße rollen kann. Um in der Enderlegemeinde nicht zusätzlich für Verkehrsprobleme zu sorgen, will die Gemeinde weiterhin erst die Neugestaltung der nahegelegenen Schwetzinger Straße abwarten. Beide Durchgangsstraßen parallel zu sperren, würde ein Durchkommen in Ketsch äußerst schwierig machen: Es gäbe schlicht keine sinnvolle Umleitungsstrecke.

Umfang der Arbeiten unklar

Wann also die Arbeiten in der Brühler Straße losgehen und wie umfangreich diese tatsächlich werden, ist derzeit noch unklar. „Das Notwendige wird entschieden, wenn die Tiefbaufirma die Arbeiten plant“, sagt Bauamtsleiter Hans Keilbach.

Für Autofahrer bleibt wohl nur zu hoffen, dass sich der Untergrund so lange ruhig verhält.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.08.2018