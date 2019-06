Klezmer Band Gast im Museum

Ketsch.Das Heimatmuseum ist am am Sonntag, 16. Juni, von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. An diesem Tag spielt die „Tacheles Klezmer Band“ Klezmermusik aus der Kurpfalz, teilt der Heimat- und Kulturkreis mit.

Die Dauerausstellung „langes Fädchen – faules Mädchen“ ist weiterhin für die Besucher zugänglich. Es wurden mit viele Liebe alte Nähutensilien gesammelt und zu einer Ausstellung im Untergeschoss des Heimatmuseums zusammengetragen. Auch einige alte sehenswerte Nähmaschinen und Bügeleisen werden gezeigt.

Im Dachgeschoss können sich die Besucher an das Leben und Arbeiten in der Enderlegemeinde erinnern. Das Küchenteam wird die Besucher mit Kaffee, leckerem Kuchen und Waffeln verwöhnen. zg

