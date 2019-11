Klezmermusik mit „Tacheles“

Ketsch.Klezmer ist die Volksmusiktradition der Juden Osteuropas. Einflüsse aus Ungarn, Rumänien, der Ukraine und vielen weiteren Ländern haben sich im Laufe der Zeit zu einem ganz eigenen Stil verbunden. Im Holocaust ist mit den Menschen auch ihre Musik verschwunden. Seit den 1980er Jahren entwickelt sich langsam wieder eine Klezmerszene in Europa. „Tacheles and Friends“ heißt das Herbstkonzert der Tacheles Klezmer Band aus Ludwigshafen, die am Sonntag, 17. November, um 11 Uhr im Central Kino auftritt. Der Titel ist Programm: Weitere Klarinetten und eine Marimba kommen für noch mehr Abwechslung zur Stammbesetzung hinzu. Der Eintritt ist frei. zg

