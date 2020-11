Klimaliste schickt Falk Appel ins Rennen

Ketsch/Region Schwetzingen.Als Kandidat der Klimaliste möchte der freiberufliche Softwareexperte Falk Appel in den Landtag einziehen. Unterstützt wird er durch den Ersatzkandidaten und Energieberater Pierre Herrmann. Aufgrund der Corona-Maßnahmen hat die Aufstellungsversammlung am 14. November 2020 im kleinen Kreis in Ketsch unter freiem Himmel stattgefunden, wie die Klimaliste in ihrer Pressemitteilung von Samstag, 28. November, verkündet. "Klimaschutz wird in der Politik immer noch als verhandelbar wahrgenommen. Unser Planet wird aber nicht mit uns verhandeln", so Falk Appel.

Die Klimaliste lege den Fokus klar auf die Einhaltung des 1,5-Grad-Celsius-Ziels des Pariser Klimaabkommens und auf eine wissenschaftlich fundierte Vorgehensweise, das Ziel zu erreichen. Alle Wahlkreise rund um Schwetzingen haben schon Kandidaten aufgestellt, so die Klimaliste, und mit der Aufstellung der Kandidaten für den Wahlkreis Schwetzingen wurde diese Lücke nun geschlossen.

Da die Klimaliste Baden-Württemberg im aktuellen Landtag noch nicht vertreten ist, muss sie im Wahlkreis Schwetzingen und Umgebung in den nächsten Wochen jeweils noch 75 Unterstützungsunterschriften sammeln, um zur Landtagswahl am 14. März 2021 antreten zu können.

Wahlberechtigte mit Wohnsitz in der Region, die die Klimaliste unterstützen möchten, können auf www.klimaliste-bw.de unter dem Punkt "Mach mit!" ihre Kontaktdaten hinterlassen und werden dann angeschrieben, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.11.2020