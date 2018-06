Anzeige

Ketsch.Das wird ein rockiger Auftakt beim Hähnchenfest des Kleintierzuchtvereins: Nach ihrem überragenden CD-Release im November im Central-Kino (wir berichteten) zieht es die vier Jungs am Freitag, 8. Juni, erneut nach Ketsch.

Die Besucher des Hähnchenfests dürfen sich ab 19 Uhr auf einen rockigen Abend freuen, bei dem K’lydoscope mit Songs von den ganz Großen der Rockgeschichte einheizen. Titel von Led Zeppelin oder Foreigner stehen meist auf der Setlist von Martin Orth (Gesang und Keys), Andreas Frank (Gitarre), Simon Kammerer (Schlagzeug) und Fabio Di Bernardo (Bass).

Pop bis Progressive

Dass man die Leute aber auch mit langsamen Balladen und ruhigeren Songs verzaubern kann, wird die Band im typischen K’lydoscope-Sound beweisen. Seit der Veröffentlichung ihrer ersten CD stehen mit„You own me“,„Patience“, „Give me control“, „Nasty man“ und dem Titeltrack „My inner fools“ immerhin auch eigene Titel im vielseitigen Repertoire.