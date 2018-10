Knapp am Jahrhundertsommer vorbei

Ketsch.Bäderleiter Armin Luksch und seiner Stellvertreterin Cornelia Kiesecker steckt ein intensiver Sommer in den Knochen. „Wir hatten 72 ,heiße Tage‘, an denen zwischen 600 und 3000 Besucher im Freibad waren. Damit war an mehr als der Hälfte aller Tage der Sommersaison wirklich ordentlich Betrieb – das ist schon heavy“, sagt Armin Luksch.

Die zurückliegende Badezeit in der Enderlegemeinde,

...