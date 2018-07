Anzeige

Ketsch.Jugendliche des Angelsportvereins 1928 nahmen mit Erfolg an der Casting-Bezirksmeisterschaft Nordbaden in Iffezheim teil, einer Veranstaltung des Landesfischereiverbandes. Zum Dreikampf für Jugendliche gehörten der Zielwurf auf die Ahrenbergscheibe, auf die geneigte Skish-Scheibe und der Einhand-Weitwurf.

In der Wertung der einzelnen Gruppen belegten Janet Kaufmann den ersten, Torben Sander und Michael Drewnowski zweite Plätze und Ann-Kathrin Kaufmann einen Rang vier. In der Mannschaftswertung Jugendliche, bei der die jeweils drei besten Werfer berücksichtigt wurden, konnte die Jugend aus Ketsch den dritten Platz belegen. In der Erwachsenenen-Wertung belegte Michael Kaufmann Platz vier.

Gut vorbereitet angereist

Um sich für die Meisterschaft in Iffezheim vorzubereiten, hatten die Ketscher Jugendangler bereits zuvor beim Casting-Turnier in Brühl-Rohrhof ihre Stärke gezeigt: In ihren Altersgruppen hatte Janet Kaufmann dort den Sieg, Michael Drewnowski und Ann-Kathrin Kaufmann jeweils zweite Plätze erreicht.