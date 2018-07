Anzeige

Gewinnübergabe beim Fest

Dazu muss der Vorschlag bis Freitag, 20. Juli, 12 Uhr, an sabine.janson@ketsch.de gemailt oder in einem Umschlag an der Pforte im Rathaus abgeben werden. Der Beitrag sollte die Zutaten für das Rezept, Infos zur Zubereitung und ein Foto des „Endprodukts“ enthalten.

Des Weiteren sollte erläutert werden, wie die Idee für das Rezept zustande kam und welche Verbindung es zum Backfischfest hat. Namen und Telefonnummer müssen vermerkt sein, damit die Gewinner benachrichtigt werden können. gvk

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.07.2018