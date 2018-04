Anzeige

Im nächsten Fall ging es um Bretonisches Gold, der Gewinnung von Salz in den riesigen Salzgärten von Guèrande und Umgebung. Das „Weiße Gold” wird hier vom Atlantik in die Salinen geleitet und später als „Sel Marin” oder „Fleur de Sel” vermarktet. In dieser Anlage wird Kommissar Dupin von Verfolgern beschossen, und er wird in einer Schutzhütte von Kollegen gerettet. Die Salzgärten sind auch ein ornithologisches Paradies, denn Schwarzkehlchen, Löffler, Ibisse, oder Blaukehlchen fühlen sich hier wohl. Unterwegs gaben weitere Leichenfunde dem Kommissar Rätsel auf. So meldete eine Dame einen makabren Fund, der bis zum Eintreffen der Polizei verschwunden ist.

Ulrich Leist geleitete durch Anzuchten von Austern und erwähnte den unterschiedlichen Geschmack. Als weiteren Genuss empfahl er Meerspinnen, die wie Hummer schmecken, aber preiswerten sind. Nicht nur Leist, auch die für die Region typischen Leckereien des Abends, hatten eine „Bretonische Haltung” bei den Zuhörern erreicht.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.04.2018