Kommunion im Sommer

Brühl/Ketsch.Zu Konsequenzen kommt es auch bei der katholischen Kirchengemeinde Brühl/Ketsch, um der weiteren Verbreitung des Coronavirus entgegenzutreten. „Ich bitte dabei zu bedenken, dass wir eine Mitverantwortung tragen, die Verbreitung des Virus so weit wie eben möglich zu verhindern“, sagt Pfarrer Erwin Bertsch gegenüber unserer Zeitung. Deshalb geschehe jede Absage nicht aus reiner Angst vor Ansteckung, sondern um nicht verantwortlich gemacht zu werden, wenn es dabei doch zu Infizierungen kommen würde, so der Seelsorger.

Abgesagt werden das Kirchenkino Ketsch (16. März), das Internationales Frauencafé in Ketsch (17. März), das Treffen des Seniorenwerks Ketsch (19. März), die KJG-Theateraufführungen im katholischen Pfarrzentrum (20., 21. und 27. März), der Kinderbibeltag Ketsch (21. März), das Konzert des Gauß-Gymnasiums in der Kirche Ketsch (21.März), der Seniorengottesdienst mit Krankensalbung Brühl mit anschließendem Seniorennachmittag (1. April) sowie bis 15. April alle Gottesdienste in den Altenheimen.

Keine Gruppentreffen

Außerdem werden die Erstkommunionfeiern in Ketsch, Brühl und Rohrhof sowie alle anderen Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Erstkommunionvorbereitung, also Beichtvorbereitung, Beichte, Gruppentreffen und Proben, abgesagt. „Wir haben dies inzwischen den Eltern mitgeteilt und die Erstkommunionfeiern auf die Zeit zwischen Pfingsten und Sommerferien verschoben“, sagt Bertsch, die genauen Termine stünden jedoch noch nicht fest.

Zudem werden alle Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen wie der Kinderchor, Ministranten oder Pfadfinder auf nicht näher definierte Zeit nicht stattfinden. ras/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.03.2020